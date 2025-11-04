Miguel Ramírez quiere solo público local en duelo con Colo Colo: Necesitamos el apoyo de la gente

El entrenador de Unión Española, Miguel Ramírez, apuntó a que le gustaría que en el próximo duelo con Colo Colo, por la fecha 27 de la Liga de Primera, solo haya presencia de público local en el Estadio Santa Laura, en medio del durísimo momento que vive el club rojo.

"Nosotros fuimos a jugar contra Católica y jugamos -solo- con el público de local, no nos permitieron llevar público", recordó.

"Si jugamos con público local es extraordinario, necesitamos el apoyo de la gente, nos han acompañado en todo momento y cumplen un papel fundamental para el ánimo del jugador, para la energía que se pueda generar en el estadio. Espero que sea así", declaró.

En la lucha por la permanencia, a falta de cuatro fechas, sostuvo que "depende mucho de nosotros. Ha dependido de nosotros. El fútbol nos ha dado varias posibilidades de salir del fondo y nosotros no las hemos aprovechado. Nos queda un partido con Limache, Limache tiene partidos difíciles y Everton también".

"El tema mental, sicológico, juega un papel fundamental de ahora en adelante. Uno, porque depende de nosotros salir del fondo, asegurar nuestros partidos, y pase lo que pase en los partidos si nuestra fortaleza mental está al tope, sin duda que si perdemos la pelota o nos hacen un gol, debemos tener la capacidad de reaccionar y la tranquilidad de manejar los partidos", declaró.

Unión, que marcha en el penúltimo lugar, juega con Colo Colo el sábado a las 15:00 horas.