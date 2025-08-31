Miguel Ramírez: Unión Española es un equipo grande y se tiene que mantener en Primera

Unión Española logró un respiro fundamental tras vencer a Ñublense en Chillán, y su técnico, Miguel Ramírez, no ocultó su satisfacción por un resultado que considera un punto de inflexión para el equipo.

El DT calificó el partido como "clave" y destacó la fortaleza mental y el cambio de actitud de sus dirigidos, especialmente tras jugar gran parte del encuentro en inferioridad numérica.

"Este, por supuesto, para nosotros tiene que significar el quiebre de lo que veníamos haciendo en cuanto a los resultados", afirmó Ramírez en la conferencia de prensa.

El entrenador explicó que la clave del segundo tiempo fue "apostar a lo emocional para que sacaran algo más de lo que estaban entregando", lo que se tradujo en una remontada anímica y futbolística.

El entrenador detalló los ajustes tácticos que permitieron al equipo tener mayor control y generar más peligro. "Modificamos el sistema para poder tener más posesión. Jugamos con tres hombres en el medio y dos arriba", señaló.

Además, destacó que el equipo entró al complemento "con la seguridad de que este partido no lo íbamos a perder".

Finalmente, Ramírez no dudó en recalcar la importancia histórica de la institución y la obligación de defender su lugar en la máxima categoría del fútbol chileno, enviando un mensaje contundente sobre el futuro del club.

"Estoy contento trabajando en esta institución y no me cabe duda de que vamos a seguir mejorando, vamos a seguir subiendo en la tabla de posiciones, porque Unión es de primera. Unión es un equipo grande y se tiene que mantener en la división", sentenció el técnico.

Con esta victoria, Unión Española se acerca a los equipos que lo anteceden en la tabla y, según su entrenador, el objetivo es claro: "Pillarlos y sobre todo pasarlos".