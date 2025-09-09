Miguel Ramírez y duelo con Audax: Estamos comprometidos a que nos irá bien

Unión Española se prepara para uno de los partidos más determinantes de la temporada. Este fin de semana enfrentará a Audax Italiano en un "clásico de colonias" que puede encaminar su permanencia en Primera. En la antesala del duelo, el técnico Miguel Ramírez se mostró optimista, pero cauto, asegurando que el equipo llega "con muchas ganas de jugar este partido".

El triunfo reciente ante Ñublense en Chillán sirvió como una inyección de confianza. Según el estratego, "el equipo sin duda que se soltó", lo que ha permitido una buena semana de preparación para enfrentar a un rival durísimo, que a pesar de venir de dos derrotas, "está peleando arriba".

Para lograr la ansiada segunda victoria consecutiva, algo que no han conseguido en todo el año, el técnico "hispano" tiene claro qué aspectos del triunfo en Chillán deben repetirse: "Consistencia, eficacia, esa actitud que tuvieron a pesar de estar con un jugador menos, y la contundencia para definir".

Ramírez fue enfático en la importancia de la fortaleza mental en esta recta final. "Los que más fuerte estén mentalmente" serán quienes saquen adelante los partidos, afirmó. Describió el sentir del plantel como "tranquilo-nervioso", una mezcla necesaria para afrontar la presión. "Eso por supuesto nos obliga a estar en estado de alerta, y eso es lo que necesitamos. Que todos estén en puntita de pie, con el cuchillo entre los dientes, porque estos son partidos determinantes para nuestro futuro", sentenció.

Al analizar a Audax Italiano, el técnico lo describió como un equipo con "una forma de jugar bien establecida" donde "la velocidad, la intensidad y las transiciones rápidas ellos las practican mucho". Por ello, advirtió: "Necesitamos estar alerta en todo momento, porque no va a ser un partido fácil. Y además, tiene un condimento especial de que es un clásico".

Finalmente, Miguel Ramírez hizo un llamado a la hinchada "hispana", cuyo apoyo considera crucial. "El apoyo de la gente va a ser fundamental. Esperamos que vaya todo el aforo que está permitido y poder juntos sacar a esta Unión Española de la posición difícil en la cual está", concluyó con convicción, "este fin de semana nosotros estamos comprometidos a que nos va a ir bien".

El partido se juega el sábado desde las 12:30 horas en el Estadio Santa Laura.