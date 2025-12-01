Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago30.5°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

No eran hinchas: delegado Durán encaró a médico y utilero de O'Higgins

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La autoridad metropolitana -hincha de Unión Española- expulsó a dos personeros del club en Santa Laura.

No eran hinchas: delegado Durán encaró a médico y utilero de O'Higgins
 Captura
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En medio del descenso de Unión Española, consumado el pasado domingo con la dura derrota ante O'Higgins, un hecho llamó la atención de todos luego de que el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán –reconocido hincha del cuadro de colonia-, expulsara a dos personas con los colores del elenco rancagüino de una tribuna del Estadio Santa Laura.

Y aunque al principio se habló de que eran hinchas del cuadro celeste, finalmente desde la ciudad histórica confirmaron que las personas encaradas por Durán eran un médico y un utilero de la institución, y no fanáticos que llegaron al sector sin autorización.

A Santa Laura no podían ingresar hinchas celestes, pero en la tribuna sí había algunos seguidores, pero Cooperativa Deportes pudo constatar que pasaron desapercibidos y no realizaron ninguna manifestación que provocara incidencias.

Además, en la ubicación preferencial también había -como suele ocurrir- jugadores no citados del equipo visitante y algunas parejas de quienes jugaron contra Unión Española.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada