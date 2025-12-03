Pablo Aránguiz fue operado con éxito de grave lesión que sufrió ante O'Higgins
El volante "hispano" superó la intervención quirúrgica por una rotura de meniscos y comenzará su proceso de recuperación en los próximos días.
Unión Española comunicó este miércoles una actualización sobre el estado de salud de Pablo Aránguiz. El capitán del equipo rojo fue sometido exitosamente a una cirugía para tratar la rotura de menisco interno que sufrió en su rodilla derecha.
El jugador sufrió la lesión en el partido contra O'Higgins que marcó el descenso del cuadro "hispano".
El cuadro de Independencia utilizó sus redes sociales para confirmar el resultado del procedimiento y enviar aliento al futbolista.
"Le enviamos toda nuestra energía para que tenga una pronta y exitosa recuperación", publicó la institución.
¡Vamos, Pablito! 🙌— Unión Española (@UEoficial) December 3, 2025
🩺 Pablo Aránguiz fue sometido hoy exitosamente a la cirugía por la rotura de menisco interno en su rodilla derecha.
Le enviamos toda nuestra energía para que tenga una pronta y exitosa recuperación.
¡Estamos contigo! ❤️💛 pic.twitter.com/IKfgQctGNz