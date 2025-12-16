Pablo Aránguiz seguirá en Unión Española para el 2026

Unión Española comienza a trazar líneas de cara a la temporada 2026. A pesar de la incertidumbre sobre la categoría que disputarán, el club dio pasos concretos en la conformación de su equipo y ratificó la continuidad de Pablo Aránguiz, despejando los rumores sobre su futuro.

"Pablo sigue en nuestro plantel. Hemos hablado con él y va a continuar, no sale", confirmó Sabino Aguad, gerente general de la institución, en conferencia de prensa. De esta forma, el exseleccionado nacional será parte fundamental del proyecto que encabezará el entrenador Gonzalo Villagra el próximo año.

Retorno al trabajo y planificación

La dirigencia "hispana" estableció un cronograma claro para el regreso a la actividad. El plantel profesional volverá a los entrenamientos el 2 de enero, iniciando así una nueva pretemporada con la mira puesta en el inicio de la competencia oficial.

Sobre la estructuración del equipo, Aguad reconoció que, si bien aún no se cierran refuerzos, existen avances significativos.

También apuntó que cambiarán el césped del Estadio Santa Laura y que se trabaja a toda máquina en la instalación de las luminarias.