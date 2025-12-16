Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago33.7°
Humedad13%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

Pablo Aránguiz seguirá en Unión Española para el 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El gerente general, Sabino Aguad, confirmó la noticia: "No sale", aclaró.

Pablo Aránguiz seguirá en Unión Española para el 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Unión Española comienza a trazar líneas de cara a la temporada 2026. A pesar de la incertidumbre sobre la categoría que disputarán, el club dio pasos concretos en la conformación de su equipo y ratificó la continuidad de Pablo Aránguiz, despejando los rumores sobre su futuro.

"Pablo sigue en nuestro plantel. Hemos hablado con él y va a continuar, no sale", confirmó Sabino Aguad, gerente general de la institución, en conferencia de prensa. De esta forma, el exseleccionado nacional será parte fundamental del proyecto que encabezará el entrenador Gonzalo Villagra el próximo año.

Retorno al trabajo y planificación

La dirigencia "hispana" estableció un cronograma claro para el regreso a la actividad. El plantel profesional volverá a los entrenamientos el 2 de enero, iniciando así una nueva pretemporada con la mira puesta en el inicio de la competencia oficial.

Sobre la estructuración del equipo, Aguad reconoció que, si bien aún no se cierran refuerzos, existen avances significativos.

También apuntó que cambiarán el césped del Estadio Santa Laura y que se trabaja a toda máquina en la instalación de las luminarias.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada