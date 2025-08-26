Ramírez y falencias de Unión Española de cara al duelo con Ñublense: Necesitamos hacer goles

A pocos días del crucial enfrentamiento contra Ñublense en Chillán, el técnico de Unión Española, Miguel Ramírez, realizó un profundo análisis sobre el momento del equipo, identificando con claridad la principal deuda del plantel: La falta de gol.

A pesar de que considera que existe una mejora en el funcionamiento colectivo, el lamentó que los buenos pasajes de fútbol no se hayan traducido en triunfos.

"El equipo ha mejorado futbolísticamente, pero no nos ha alcanzado para ganar. Necesitamos que lo que estamos generando, el fútbol que estamos mostrando y las llegadas que estamos teniendo, se concreten. Necesitamos hacer goles", sentenció Ramírez en conferencia de prensa.

Para el entrenador, esa es la gran tarea pendiente para consolidar la idea de juego. "Necesitamos que nuestro equipo consolide el buen funcionamiento que a ratos ha tenido. Nos falta ganar, que en el fondo es por lo cual uno es medido", agregó.

Los "detalles" que cuestan puntos

Ramírez fue enfático en señalar que las últimas derrotas, especialmente ante Universidad Católica, se debieron a errores específicos y evitables que terminaron por inclinar la balanza. "Son los detalles los que nos han impedido seguir sumando de a tres. Errores nos están costando goles", afirmó.

El técnico detalló la jugada del primer gol de la UC como un ejemplo claro: "Antes del partido, todos sabíamos que Zampedri iba a ser el hombre que iba a querer abrir el marcador. ¿A quién había que marcar? A Zampedri. Y lamentablemente tomamos una mala decisión de cambiar marcas y nos convierte".

A pesar de los resultados adversos, el DT defendió el progreso del equipo en otras áreas. "Si hay algo que tratamos de mejorar, lo primero era el orden defensivo, y lo hemos podido lograr. Hemos recuperado y nos hemos transformado en un equipo que recupera rápido el balón luego de perderla", explicó.

El desafío ante un Ñublense en racha

Con la autocrítica hecha, el foco de Unión Española ya está puesto en su visita a Chillán para medirse ante Ñublense, que llega con buenos resultados. Ramírez elogió al rival, destacando su buen trato de balón y su fortaleza como local.

"Ñublense es un equipo difícil, que de local y en su juego ha venido mostrando una mejora ostensible. Tienen buena elaboración y jugadores que se mueven constantemente en mitad de campo", analizó. Ante este panorama, el técnico hispano sabe que la clave para volver al triunfo será combinar el buen juego ya exhibido con la contundencia que tanto han extrañado.

"Espero que no tengamos que hablar de la situación arbitral después del partido con Ñublense", afirmó.