Unión Española aclaró que duelo ante Audax "se disputará con normalidad"

Ante las complicaciones que han surgido en torno a la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, programada para este domingo en el Estadio Santa Laura, Unión Española aclaró que el partido ante Audax Italiano, agendado para el sábado en el mismo recinto se jugará con total normalidad.

A través de un comunicado, el elenco de colonia explicó que los trabajos de instalación de las nuevas torres de iluminación "avanzan de manera satisfactoria y conforme a los plazos estipulados".

"En este contexto confirmamos que el partido correspondiente a la fecha 23 se disputará con total normalidad", añadió.

"El acceso del público no se verá afectado por las obras, manteniéndose las condiciones de seguridad y comodidad para todos los asistentes", complementó.