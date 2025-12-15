Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.1°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

Unión Española anunció masivo éxodo de jugadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club informó la salida de 11 futbolistas este lunes.

Unión Española anunció masivo éxodo de jugadores
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Unión Española anunció a través de sus redes sociales el másivo éxodo de 11 jugadores, tras el término de de sus contratos y no ser renovados, luego de la pérdida de categoría que sufrió el club en la Liga de Primera.

"Los jugadores Bianneider Tamayo, Fabricio Formiliano, Simón Ramírez, Gonzalo Castellani, Agustín Nadruz, Claudio Espinoza, Matías Marín, Bryan Carvallo, Cristián Insaurralde, Renato Huerta y Fernando Ovelar han finalizado su vínculo contractual con Unión Española", publicó el equipo hispano en Instagram.

"Agradecemos su compromiso y profesionalismo durante el tiempo que representaron a nuestra institución, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos deportivos", añadió el club de Independencia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada