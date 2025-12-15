Unión Española anunció masivo éxodo de jugadores

Unión Española anunció a través de sus redes sociales el másivo éxodo de 11 jugadores, tras el término de de sus contratos y no ser renovados, luego de la pérdida de categoría que sufrió el club en la Liga de Primera.

"Los jugadores Bianneider Tamayo, Fabricio Formiliano, Simón Ramírez, Gonzalo Castellani, Agustín Nadruz, Claudio Espinoza, Matías Marín, Bryan Carvallo, Cristián Insaurralde, Renato Huerta y Fernando Ovelar han finalizado su vínculo contractual con Unión Española", publicó el equipo hispano en Instagram.

"Agradecemos su compromiso y profesionalismo durante el tiempo que representaron a nuestra institución, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos deportivos", añadió el club de Independencia.