Unión Española avanzó en sus contactos para fichar a Emiliano Vecchio

La operación retorno de Emiliano Vecchio a Unión Española es real y avanza. Durante la presentación oficial del cuerpo técnico de Gonzalo Villagra y la gerencia deportiva, liderada por Luis Pavez, para la temporada 2026, los encargados del fútbol "hispano" reconocieron abiertamente las gestiones para fichar al talentoso volante.

Luis Pavez, flamante gerente deportivo de la institución, confirmó que existió una reunión presencial al otro lado de la cordillera. "Sí, me tocó estar por allá (Argentina) para conversar con Emiliano. Es uno de los jugadores que tenemos en el abanico para refuerzos", aseguró el directivo.

Aunque Pavez aclaró que "todavía no hay nada fichado" y que deben esperar la firma para oficializarlo, la declaración ratifica que el exColo Colo es una prioridad en el mercado de pases rojo. "Así como él, hay varios más que estamos analizando", complementó el gerente.

El respaldo de Gonzalo Villagra

Por su parte, el director técnico Gonzalo Villagra, quien fue compañero de Vecchio en su etapa anterior en el club, valoró las cualidades del mediocampista pese a su reciente inactividad. "A Emiliano lo conozco de cuando fuimos compañeros. Aquí todos saben la calidad que tiene él como jugador, eso no va a cambiar", afirmó el estratega.

El DT también se refirió al estado actual del futbolista: "Es un jugador que estuvo un tiempo sin jugar, pero su calidad no cambia. Después se verá cuál es el desenlace de eso". Finalmente, Villagra enfatizó que buscarán jugadores comprometidos para el 2026. "Tenemos que conformar el mejor plantel posible, con gente que quiera estar acá", sentenció.

Unión Española prepara su plantel en medio de la incertidumbre sobre el 2026, tomando en cuenta que presentaron un reclamo ante la ANFP para anular por secretaría su descenso en la temporada 2025.