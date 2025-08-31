Unión Española dio un golpe en la lucha por la permanencia con triunfo a domicilio sobre Ñublense

Un triunfo épico consiguió Unión Española sobre Ñublense en el Estadio "Nelson Oyarzún". Los "hispanos" jugaron casi todo el partido con diez futbolistas y se impusieron por un ajustado 2-1 para encender la ilusión de la salvación.

Los pupilos de Ronald Fuentes buscaban mantener su racha ganadora frente a su público para así seguir al acecho de los puestos de clasificación a copas internacionales. El cuadro de colonia, apremiado por la victoria de Deportes Iquique sobre Limache, debía ganar para alejarse del último lugar y encender la lucha por la permanencia.

No obstante, el encuentro se puso cuesta arriba para la visita desde el minuto tres, cuando Milovan Celis fue expulsado por una pierna alta que impactó directo en el rostro a Lorenzo Reyes. En primera instancia el árbitro Franco Jiménez solo había mostrado cartulina amarilla, pero al ver en detalle la jugada modificó su decisión.

El técnico visitante Miguel Ramírez se vio obligado a mover las piezas y aunque su equipo estaba con un hombre menos, se las ingenió para mantener a raya a los chillanejos, que tuvieron su primera aproximación clara recién en la media hora a través de un tiro desviado de Reyes.

Sobre el final de la fracción inicial, cuando todo indicaba que el elenco forastero se iría al descanso con el cero en su arco, Bernardo Cerezo recibió la pelota por el sector derecho y envió un centro que conectó con un potente cabezazo Patricio Rubio, adelantando a los anfitriones.

El conjunto "hispano" no bajó los brazos. Por el contrario, se lanzó con todo sobre el pórtico custodiado por Nicola Pérez con algunos tiros que se marcharon por muy poco (49' y 54'). En el 55' el duelo tuvo un inesperado vuelco luego de que el defensor sureño Bernardo Cerezo recibió su segunda tarjeta amarilla, dejando a ambos equipos con diez jugadores.

Los locales estuvieron cerca de aumentar las cifras, pero Gabriel Graciani desaprovechó un contragolpe que él mismo comandó y tras cartón, Ignacio Jeraldino disparó, el guardameta dio rebote y el atacante habilitó a Matías Marín, quien emparejó las cifras.

Pero habría más. Porque nuevamente en una rápida acción después de un frentazo de Calderón (78'), Franco Ratotti mandó el balón por bajo al corazón del área donde Pablo Aránguiz conectó de inmediato para batir al golero y decretar una remontada que era impensada por como arrancó el pleito.

Gracias a esta victoria, la escuadra de Plaza Chacabuco llegó a 17 puntos y quedó a uno de Deportes Limache, que está fuera de la zona de descenso.

Los de Chillán, por su parte, no solo cortaron su racha ganadora, sino que además se estancaron en el décimo puesto con 29 unidades, manteniéndose a tres de la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Previo al largo receso por el Mundial sub 20, Ñublense visitará al líder Coquimbo Unido desde las 18:00 horas del viernes 12 de septiembre. Al día siguiente, Unión Española recibirá a Audax Italiano en una nueva edición del clásico de colonia a partir de las 12:30 horas.