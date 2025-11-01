Unión Española entrenó con su hinchada antes de duro desafío contra Everton

Unión Española vivió una jornada especial en la antesala de un partido crucial por la permanencia. El plantel "hispano" recibió el apoyo de su gente en un entrenamiento a puertas abiertas realizado en el Estadio Santa Laura, en la previa del vital duelo que disputarán este domingo como visitantes ante Everton.

El masivo aliento de los hinchas cobra una importancia mayor, ya que por disposición del club local no se permitirá el ingreso de público visitante al Estadio Sausalito de Viña del Mar. Por este motivo, los fanáticos rojos aprovecharon la última práctica para entregarle todo su respaldo al equipo en un momento deportivo delicado.

El equipo dirigido por Miguel Ramírez se encuentra en la penúltima posición de la tabla y necesita con urgencia una victoria. De conseguir los tres puntos frente a Everton, los "hispanos" tendrán la gran oportunidad de abandonar esa incómoda ubicación y tomar un respiro en la lucha por no descender.

Bajo el lema "¡Todos juntos por Unión!", el club agradeció el gesto de su gente, que con cánticos y banderas le dio un último envión anímico a un plantel que se jugará una final en la Región de Valparaíso.

El partido está agendado para el domingo a las 20:30 horas.