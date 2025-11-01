Unión Española entrenó con su hinchada antes de duro desafío contra Everton
Ante la prohibición de estar presentes en Viña del Mar, los hinchas "hispanos" llegaron hasta el Santa Laura para alentar al equipo.
Ante la prohibición de estar presentes en Viña del Mar, los hinchas "hispanos" llegaron hasta el Santa Laura para alentar al equipo.
Unión Española vivió una jornada especial en la antesala de un partido crucial por la permanencia. El plantel "hispano" recibió el apoyo de su gente en un entrenamiento a puertas abiertas realizado en el Estadio Santa Laura, en la previa del vital duelo que disputarán este domingo como visitantes ante Everton.
El masivo aliento de los hinchas cobra una importancia mayor, ya que por disposición del club local no se permitirá el ingreso de público visitante al Estadio Sausalito de Viña del Mar. Por este motivo, los fanáticos rojos aprovecharon la última práctica para entregarle todo su respaldo al equipo en un momento deportivo delicado.
El equipo dirigido por Miguel Ramírez se encuentra en la penúltima posición de la tabla y necesita con urgencia una victoria. De conseguir los tres puntos frente a Everton, los "hispanos" tendrán la gran oportunidad de abandonar esa incómoda ubicación y tomar un respiro en la lucha por no descender.
Bajo el lema "¡Todos juntos por Unión!", el club agradeció el gesto de su gente, que con cánticos y banderas le dio un último envión anímico a un plantel que se jugará una final en la Región de Valparaíso.
El partido está agendado para el domingo a las 20:30 horas.
¡𝑻𝑶𝑫𝑶𝑺 𝑱𝑼𝑵𝑻𝑶𝑺 𝑷𝑶𝑹 𝑼𝑵𝑰Ó𝑵! 💪🇪🇸— Unión Española (@UEoficial) November 1, 2025
🗣️ Hoy vivimos una jornada especial en la Catedral 🏟️, con nuestros hinchas acompañando y entregando su aliento durante el entrenamiento previo al duelo de mañana ante Everton de Viña del Mar.
¡Vamos con todo, Hispanos! 🔴🟡 pic.twitter.com/KOzASHvKTc