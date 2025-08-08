Unión Española oficializó la contratación del argentino Franco Ratotti
El delantero de 20 años llegó cedido desde Unión de Santa Fe.
Unión Española oficializó este viernes la contratación del argentino Franco Ratotti, un fichaje que concretó solo horas antes del cierre del mercado de pases para el segundo semestre.
Ratotti, de 20 años, llegó cedido desde Unión de Santa Fe y es conocido por ser el goleador de la reserva de su club.
El jugador, sin embargo, tiene una cláusula especial y el conjunto argentino puede repatriarlo en diciembre de este año si el equipo lo estima conveniente.
De esta forma, Ratotti se convirtió en el sexto refuerzo de los Rojos de Independiencia, sumándose a Fabricio Formiliano, Bianneider Tamayo, Renato Huerta, Gonzalo Castellani y Cristián Insaurralde.
✍️ ¡Franco Ratotti es nuevo refuerzo hispano!— Unión Española (@UEoficial) August 9, 2025
El delantero argentino de 20 años llega a Unión Española en calidad de préstamo desde Unión Santa Fe.
Franco se suma al Rojo para aportar juventud, energía y potencia al ataque.
¡Bienvenido y a dejarlo todo! 🇦🇷⚽ pic.twitter.com/E7RDiss3zC