Unión Española oficializó la contratación del argentino Franco Ratotti

Unión Española oficializó este viernes la contratación del argentino Franco Ratotti, un fichaje que concretó solo horas antes del cierre del mercado de pases para el segundo semestre.

Ratotti, de 20 años, llegó cedido desde Unión de Santa Fe y es conocido por ser el goleador de la reserva de su club.

El jugador, sin embargo, tiene una cláusula especial y el conjunto argentino puede repatriarlo en diciembre de este año si el equipo lo estima conveniente.

De esta forma, Ratotti se convirtió en el sexto refuerzo de los Rojos de Independiencia, sumándose a Fabricio Formiliano, Bianneider Tamayo, Renato Huerta, Gonzalo Castellani y Cristián Insaurralde.