Unión Española salvó puntos fundamentales en duelo con Ñublense

Publicado:
Unión Española derrotó 2-1 a Ñublense en Chillán y alcanzó 17 puntos en la tabla de posiciones, quedando a solo una unidad de Deportes Limache con ilusión de seguir en Primera División.

