Unión Española se enredó con Everton y sigue en zona de descenso directo

Unión Española no pudo pasar del empate 0-0 en su visita a Everton en el Estadio Sausalito, por la fecha 26 de la Liga de Primera. Pese a jugar con un hombre más durante gran parte del encuentro, el equipo "hispano" fue incapaz de romper el cerrojo defensivo local y se llevó solo un punto que no le sirve para salir de la zona de descenso directo, complicando aún más su lucha por la permanencia.

El partido, tenso y disputado como una final entre equipos complicados, tuvo su punto de inflexión en el minuto 28. Tras una dura falta sobre Pablo Aránguiz, el árbitro Reinerio Alvarado (que reemplazó a José Cabero durante el primer tiempo) fue llamado por el VAR y, tras revisar la jugada, decidió expulsar con roja directa al volante local Alvaro Madrid. La decisión dejó al equipo local con diez jugadores y un largo partido por delante.

A partir de ese momento, el guion fue claro: Unión Española se adueñó del balón, alcanzando un 73 por ciento de posesión, pero su dominio fue estéril. El equipo de colonia no tuvo la claridad ni la profundidad para generar ocasiones de peligro real, registrando apenas dos remates a portería en todo el encuentro, uno de ellos un tiro libre de Aránguiz. La defensa "ruletera" se replegó de manera ordenada y resistió los tímidos embates de la visita.

Para los dirigidos por Javier Torrente, el punto terminó siendo un premio a la resiliencia. Supieron aguantar con un jugador menos y mantuvieron su arco en cero, un resultado valioso que les permite mantener una pequeña ventaja sobre su rival directo en la parte baja de la tabla.

Con este empate, Unión Española llegó a 21 puntos y se mantuvo en el penúltimo lugar de la tabla, a dos unidades de Everton, que quedó en la decimotercera posición con 23. El panorama para los "hispanos" es complejo, ya que en la próxima fecha deberán recibir a un envalentonado Colo Colo, mientras que los viñamarinos visitarán a Cobresal.