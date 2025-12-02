Vecchio: Estoy a disposición para ayudar a devolver a Unión Española a donde se merece
El argentino aseguró que a veces son necesarios estos golpes para volver más fuerte.
El mediocampista argentino Emiliano Vecchio se sumó a varios exjugadores de Unión Española en mandar un mensaje de apoyo a los hinchas hispanos luego del descenso del equipo e incluso se mostró a disposición a volver a Santa Laura para ayudar al equipo.
"Dejé pasar un poquito el tiempo después de todo lo que lo que pasó ayer (domingo) Creo que bueno, irnos al descenso es algo que nos tocó a todos, a todos los que los que amamos a Unión Española", dijo en un video publicado en su cuenta en Instagram.
"Todos saben que es mi casa y es un lugar donde fui muy feliz. Así que quiero mandarle mucha fuerza a todos los hinchas hispanos, que son muchísimos y decirles que a veces es necesario que pasen estas cosas para para volver con fuerza", añadió.
"Vamos a estar juntos. Vamos a pelearla, como siempre lo hicimos. Unión es una institución gigante, con muchísimo prestigio, muchísima historia, y estamos siempre a disposición para ayudar y para devolver a Unión Española a donde se merece", complementó.
"Estaremos por Chile, y si Dios quiere el año que viene estaremos ayudando a nuestra amada Unión Española", cerró Vecchio, quien llegó a Santa Laura en 2012 y tuvo una segunda etapa en 2024, sumando 69 partidos con la camiseta roja y 18 goles.
