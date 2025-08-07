Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión La Calera

Unión La Calera anunció al central Alexander Pastene como refuerzo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los “cementeros” agotaron las tres plazas para contratar.

- Revisa todas las movidas de Unión La Calera en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

A través de sus redes sociales, y en la recta final del mercado de pases, Unión La Calera anunció a Alexander Pastene como su nuevo refuerzo para el segundo semestre.

El defensa central de 25 años llegó a los rojos desde Deportes Linares, donde jugó cuatro partidos durante la primera mitad del año en la Segunda División Profesional.

De esta manera, los "cementeros" completaron los tres fichajes permitidos en este mercado para jugadores mayores de 21 años: Pastene se sumó a los arribos de Leandro Benegas y Kevin Méndez.

