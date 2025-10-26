Alfred Canales: Sabíamos que si teníamos un jugador menos, había que correr el doble

El mediocampista Alfred Canales, autor del gol de Universidad Católica ante Universidad de Chile en el triunfo cruzado en el clásico disputado en el Claro Arena, comentó la victoria y aseguró que el equipo lo dio todo pese a la expulsión de Gary Medel.

"Nosotros estábamos preparados para cualquier circunstancia. Sabíamos que si teníamos un jugador menos había que correr el doble, y el equipo hizo muy bien", dijo.

Con respecto a su gol y a la advertencia de Marcelo Díaz a sus defensas, Canales comentó que "Marcelo me conoce, estuvimos en Audax juntos, y tengo que aprovechar mi pegada, pegarle más al arco".

"Ahora el objetivo es el Chile 2 y estamos trabajando para eso", cerró.