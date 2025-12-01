Arbitro Cristian Galaz detalló amarilla a Zampedri y expulsión de Uriel Garnero

El árbitro Cristian Galaz, quien dirigió el compromiso entre Huachipato y U. Católica, detalló los motivos por los que mostró tarjeta amarilla al delantero Fernando Zampedri, que le impedirá jugar en la última fecha ante U. La Calera.

En su reporte del encuentro, apuntó que la amonestación al ariete fue por "ser culpable de conducta antideportiva", en el minuto 32.

Además, consignó que al miembro del cuerpo técnico estudiantil Uriel Garnero lo expulsó con motivo de una "conducta inadecuada dentro del banco; Abandona el área técnica de forma deliberada para mostrar su desaprobación a un cobro arbitral".

Desde Cruzados anunciaron que apelarán a la amarilla a Zampedri, con la idea de que pueda estar presente en el compromiso ante los "cementeros", vital para abrochar el cupo de "Chile 2".