Asta-Buruaga y lucha por el "Chile 2": El grupo está muy comprometido en sacar la tarea adelante

A una fecha del final, en Universidad Católica tienen un solo objetivo: Ganar para asegurar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Así lo dejó en claro el defensor Tomás Asta-Buruaga, quien en conferencia de prensa aseguró que el plantel está mentalizado para el partido clave de este fin de semana ante Unión La Calera.

"Dependemos absolutamente de nosotros, vamos a estar con el apoyo de nuestra gente, de nuestros familiares. El grupo está muy comprometido y muy unido en sacar la tarea adelante para volver a meter a esta institución a Copa Libertadores", afirmó el zaguero, recordando que el anhelado cupo "Chile 2" es la gran meta del plantel.

Consultado sobre su futuro, ya que finaliza su vínculo con el club, el jugador confirmó que ya existen conversaciones para extender su contrato. "Después del partido con La Serena, el club se acercó a dialogar con mi representante, así que estamos en conversaciones", explicó, agregando que ahora se deberá "ver qué es lo mejor para ambas partes".

En esa misma línea, el zaguero aprovechó la instancia para desmentir categóricamente la información que circuló en internet durante los últimos días. "Todo eso lo que salió ayer en redes sociales es falso", aseguró tajantemente para zanjar los rumores sobre su supuesta partida del club.

Finalmente, se refirió a su presente como lateral derecho, una posición que ha debido cubrir por la lamentable lesión de Sebastián Arancibia, a quien aprovechó de enviar sus buenos deseos tras su exitosa operación. "Me siento cómodo jugando ahí, el profe (Daniel Garnero) me ha dado la confianza y quiero seguir jugando. No quiero soltar más el puesto", sentenció.