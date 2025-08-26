Cancha del Claro Arena recibió máxima certificación de la FIFA

La cancha del nuevo estadio de Universidad Católica, el Claro Arena, recibió la máxima certificación de calidad otorgada por la FIFA. El campo de juego fue oficialmente aprobado bajo el estándar "FIFA Quality Pro", lo que garantiza que cumple con los más altos estándares internacionales para la práctica del fútbol profesional.

El certificado confirma que el sistema de césped artificial, modelo Vertex Core 42-13 Alveo 10 PureFill e instalado por la empresa FieldTurf Inc., superó con éxito las rigurosas pruebas de un laboratorio autorizado por el ente rector del fútbol mundial.

Tal como destacó el club en sus redes sociales, la certificación FIFA Quality Pro se otorga únicamente a aquellas canchas que cumplen con "los más altos estándares de calidad, seguridad y rendimiento", asegurando una superficie de primer nivel.

El documento oficial, firmado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, establece un período de validez desde el 25 de agosto de 2025 hasta el 24 de agosto de 2026.

Esta certificación es un hito clave para el club.