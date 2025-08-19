Síguenos:
Con bendición del cardenal Chomali: Así fue la ceremonia de inauguración del Claro Arena

Publicado:
Cruzados realizó este martes la ceremonia de inauguración protocolar del Claro Arena, con presencia de autoridades, directivos, integrantes del plantel, exfutbolistas y el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomali, quien entregó su bendición al recinto de Universidad Católica.

