Con bendición del cardenal Chomali: Así fue la ceremonia de inauguración del Claro Arena
Publicado:
Fotos Destacadas
Paralización de trabajadores del sistema RED generó aglomeración de pasajeros sin servicio
Los 11 jugadores reservados por la Roja sub 20 que militan en el exterior
Su quinta carrera: Marco Enríquez-Ominami inscribió su candidatura
Fotos Recientes
Con bendición del cardenal Chomali: Así fue la ceremonia de inauguración del Claro Arena
Las figuras del deporte que serán candidatos en las próximas elecciones
La formación de Independiente para recibir a Universidad de Chile en Avellaneda
Cruzados realizó este martes la ceremonia de inauguración protocolar del Claro Arena, con presencia de autoridades, directivos, integrantes del plantel, exfutbolistas y el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomali, quien entregó su bendición al recinto de Universidad Católica.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados