Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago20.2°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Con la vuelta del "Pitbull": La formación de Universidad Católica para el clásico frente a la U

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Luego de su suspensión para el partido con Everton, en Universidad Católica recuperaron a Gary Medel para lo que será el clásico frente a Universidad de Chile en el Claro Arena. El "Pitbull", integró los trabajos y el posible equipo que Daniel Garnero parará este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados