Luego de su suspensión para el partido con Everton, en Universidad Católica recuperaron a Gary Medel para lo que será el clásico frente a Universidad de Chile en el Claro Arena. El "Pitbull", integró los trabajos y el posible equipo que Daniel Garnero parará este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas.

