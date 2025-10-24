Con la vuelta del "Pitbull": La formación de Universidad Católica para el clásico frente a la U
Luego de su suspensión para el partido con Everton, en Universidad Católica recuperaron a Gary Medel para lo que será el clásico frente a Universidad de Chile en el Claro Arena. El "Pitbull", integró los trabajos y el posible equipo que Daniel Garnero parará este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas.
