Con retornos clave: La formación de Universidad Católica para su visita ante La Serena
Publicado:
Fotos Destacadas
La Roja sub 17 ya trabaja en el duelo ante Uganda
Santiago fue iluminado por la "Luna del castor", la más brillante de 2025
Candidatos presidenciales llegaron a encuentro con el cardenal Chomali
Fotos Recientes
Con retornos clave: La formación de Universidad Católica para su visita ante La Serena
La Roja sub 17 ya trabaja en el duelo ante Uganda
Candidatos presidenciales llegaron a encuentro con el cardenal Chomali
Este sábado 8 de noviembre, Universidad Católica saldrá del Claro Arena para visitar a un Deportes La Serena que logró alejarse del fondo con una racha de triunfos. Ante ello, Daniel Garnero recuperó varias piezas claves y esta es la formación que trabajó para el partido en La Portada.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados