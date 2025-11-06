Síguenos:
Con retornos clave: La formación de Universidad Católica para su visita ante La Serena

Este sábado 8 de noviembre, Universidad Católica saldrá del Claro Arena para visitar a un Deportes La Serena que logró alejarse del fondo con una racha de triunfos. Ante ello, Daniel Garnero recuperó varias piezas claves y esta es la formación que trabajó para el partido en La Portada.

