Con ausencias por lesión y otras cuatro por nomina a la sub 20, en Universidad Católica tuvieron que optar por trabajar con una improvisada defensa de cara al duelo frente a Deportes Limache por la fecha 23 en la Liga de Primera. Los "Cruzados" visitarán Quillota este sábado a las 20:00 horas (23:00 GMT).

