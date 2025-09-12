Con una improvisada defensa: La formación de la UC para visitar a Limache en Quillota
Con una improvisada defensa: La formación de la UC para visitar a Limache en Quillota
Con una improvisada defensa: La formación de la UC para visitar a Limache en Quillota
Con ausencias por lesión y otras cuatro por nomina a la sub 20, en Universidad Católica tuvieron que optar por trabajar con una improvisada defensa de cara al duelo frente a Deportes Limache por la fecha 23 en la Liga de Primera. Los "Cruzados" visitarán Quillota este sábado a las 20:00 horas (23:00 GMT).
