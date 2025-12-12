Cruzados abrió la puerta a mejorar el contrato de Jhojan Valencia

La dirigencia de Universidad Católica puso manos a la obra para afinar los detalles en relación con la conformación del plantel para la temporada 2026 y abrió las puertas a mejorar las condiciones del contrato de Jhojan Valencia.

Según indicamos en Cooperativa Deportes, el volante de la UC recibió una oferta desde Puebla de México con un considerable sueldo que supera por lejos lo que percibe actualmente en el elenco precordillerano y está a la espera de una mejora en su vínculo para quedarse en Chile.

Asimismo, desde Cruzados analizaron la situación y a raíz de las posibles salidas se abrieron a considerar un alza en el salario del jugador para retenerlo al menos una temporada más.

Ahora, ambas partes deberán sentarse a conversar, ya que el colombiano exige una mejora importante y recibir un sueldo "top", cercano a los 50 millones de pesos.