Cruzados suspendió un evento de prueba del Claro Arena por "incorrecta interpretación" de hinchas

Cruzados informó que decidió suspender el primer evento de prueba del Claro Arena, que estaba programado para este viernes 15 de agosto a las 17:00 horas.

Esta actividad, en la cual solo podían participar abonados, era una práctica del primer equipo. Sin embargo, Cruzados indicó que hubo una "incorrecta interpretación de un grupo de nuestros hinchas", que pensaron que el evento de prueba era un banderazo antes del clásico con Colo Colo.

En la misma línea, Cruzados remarcó que nunca solicitaron autorización para un banderazo, y por eso "hemos optado por suspender dicho evento de prueba".

Además, indicaron que reevaluarán la asistencia para la jornada propuesta para el miércoles 20 de agosto, que será un partido del equipo femenino de la UC ante Santiago Morning, a las 21:00 horas.

El primer partido oficial en el Claro Arena que proyecta Universidad Católica será con Unión Española el sábado 23 de agosto, en un horario por definir.