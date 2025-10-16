Cuevas y el clásico con la U: Está programado, jugar es todo lo que queremos

El volante Cristian Cuevas habló en miras a la visita de Universidad Católica a Everton por la fecha 24 de la Liga de Primera y aprovechó de palpitar el clásico con Universidad de Chile de la jornada 25, que el cuadro azul intentó postergar por su participación internacional.

"Yo tengo entendido que el partido está programado y está dentro de la regla para que se pueda jugar el domingo (26 de octubre), por algo lo programaron", señaló en conferencia de prensa.

"Esperemos que se juegue, a nosotros no nos convendría tener otro parate, otra semana sin jugar. Esperemos que se juegue, que es todo lo que nosotros queremos. Estamos preparados. Ganar de local un clásico siempre es importante, es lindo y para seguir sumando puntitos y mantenernos arriba en la pelea", sumó.

Sobre la lucha con los azules por el Chile 2 a Copa Libertadores, dijo que "nos sentimos bien. Esa diferencia de puntos, tan chica que hay, fue netamente porque en los últimos partidos los que estaban arriba de nosotros enredaron puntos y nosotros fuimos, yo creo, los únicos que mantuvimos una racha ganando hartos partidos seguidos; por eso estamos donde estamos".

"Va a ser muy difícil porque después tenemos que jugar entre nosotros (los candidatos por el cupo a Libertadores). Tenemos que jugar contra O'Higgins, contra la U, que está ahí con nosotros, Palestino. No va a ser fácil", expuso.

"No ha sido fácil hasta ahora. Hace tres, cuatro meses nadie daba un peso por nosotros. Con suerte, quizás muchos pensaban que quizás el objetivo era entrar a la Sudamericana. Hoy día estamos segundos", argumentó.

"Yo veo al plantel bien. Siento que el tema del estadio ha sido un plus para nosotros. Nuestra gente, jugar a estadio lleno, el rival igual no siente lo mismo que cuando íbamos a jugar a Santa Laura. Este año ya ganamos dos clásicos, queremos ganar un tercero. Así que estamos preparados, sabemos que depende de nosotros", resaltó en miras al clásico universitario.

De todas maneras, Cuevas resaltó que "primero tenemos que ganar el domingo con Everton. Vamos paso a paso, vamos a ir preocupándonos por los partidos fin de semana a fin de semana. Y bueno, a fin de año veremos".

"Tenemos que ganar los partidos que nos quedan, así que depende netamente de nosotros, lo tenemos ahí a la mano. Confío en el grupo, que lo podemos lograr y así el próximo año volver a jugar una Copa Libertadores, que que es todo lo que nosotros queremos y también la gente", indicó.

Los "Cruzados" enfrentarán a Everton este domingo 19 de octubre en Sausalito, a partir de las 15:00 horas. Podrás seguir el duelo por la señal de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.