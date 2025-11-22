Daniel Garnero: Nuestro objetivo es ganar los dos partidos para asegurar el "Chile 2"

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, atendió a los medios reunidos en el Claro Arena luego de la victoria sobre Palestino y analizó los detalles que llevaron al triunfo junto con referirse a la posibilidad de entrar en la Copa Libertadores.

"Lamentablemente en el primer tiempo nos costó mucho. Tuvimos la posibilidad de ponernos en ventaja, pero no me lo imaginé así. Yo quería que domináramos más el partido de lo que nos pasó en realidad", comenzó mencionando el estratega argentino.

Seguido a ello, puntualizó: "La jugada de penal estoy muy lejos, la verdad que no la volví a ver. (...) No comparto que sufrimos. Hubo momentos que nos controlaron el juego, pero después lo contrarrestamos de la mejor manera posible".

Finalmente, Garnero sostuvo que: " Hay que ver qué se hizo bien. El rival que viene (Huachipato) va a ser muy difícil. Nuestro objetivo es ganar los dos partidos para asegurar el 'Chile 2'".