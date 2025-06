Daniel Garnero tras su debut en la UC: En muy poco tiempo vi cosas que me ilusionan

Daniel Garnero tuvo su estreno oficial como entrenador de Universidad Católica en la igualdad 1-1 ante Unión La Calera y, aunque el equipo no logró llevarse la victoria en el "Nicolás Chahuán", el argentino tuvo una primera impresión positiva del equipo.

"El arranque fue traumático. En 25 minutos erramos un mano a mano, nos hicimos un gol en contra y perdimos un jugador muy importante (Fernando Zuqui). El equipo pudo sobreponerse, no perdió el orden y generamos algunas situaciones claras que no pudimos concretar", comenzó mencionando.

Tras esto, el otrora futbolista del cuadro precordillerano argumentó: "Del plantel tengo conocimiento total. Nosotros los entrenadores siempre queremos reforzar. Vamos a ver, ojalá que podamos traer alguien que venga y ayude, porque en todo mercado de pases los equipos se tratan de reforzar para mejorar".

"Me voy conforme porque en muy poco tiempo vi cosas que me ilusionan, que me dan muchas ganas de seguir creciendo y que el equipo pueda tener ese funcionamiento que quiero", redondeó Garnero.

Finalmente, esgrimió que: "Por momentos nos costó, pero lo intentamos, y eso es muy valorable. Los buenos niveles individuales ayudan muchísimo a que el equipo mejore, y si hoy mejoraron, me pone muy contento. Ojalá sigamos así".