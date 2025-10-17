Daniel Garnero y programación del clásico con la U: No veo nada que esté fuera del reglamento

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, abordó en conferencia de prensa la polémica por la intención de la U de suspender el clásico del próximo domingo en el Claro Arena, asegurando que la semifinal de Copa Sudamericana no debe ser motivo para aplazar un duelo clave por el subliderato de la Liga de Primera.

"No veo nada que esté fuera del reglamento. Cuando te toca jugar torneos internacionales sucede esto, juegas cada tres días y nos pasó a nosotros por suerte un montón de veces. El calendario es así, te tocan clásicos y partidos decisivos en el medio. Es parte del juego", aseguró el estratega.

Posterior a ello, reflexionó sobre el duelo ante Everton de este 19 de octubre en Sausalito: "Ojalá que no suceda nada que nos complique para el partido siguiente, pero no podemos desenfocarnos de ese juego. Hay exageradas amonestaciones, tenemos cinco o seis y no somos un equipo violento, pero después esas tarjetas se acumulan".

"Hay diferencia en la tabla, pero los partidos cuando se inician hay una paridad muy grande. A mí me gusta mucho no depender de nadie para el cupo de 'Chile 2', ganando todos los partidos tenemos grandes posibilidades", cerró el estratega de los "Cruzados".