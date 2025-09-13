Daniel Garnero y victoria ante Limache: No me gustó el final del partido, pero me encantó el resultado

El entrenador de Universidad Católica, Daniel Garnero se refirió a la victoria 1-0 de su equipo ante Deportes Limache por la fecha 23 de la Liga de Primera, donde destacó las falencias de su equipo: "No me gustó el final del partido, pero me encantó el resultado".

"Enfrentamos a un equipo difícil y duro que también tiene sus necesidades y debe hacerse fuerte de local. Por momentos lo controlamos y manejamos bien, aunque nos equivocamos en varias situaciones que nos impidieron terminar mejor las jugadas", comentó

Garnero también contextualizó las dificultades, señalando las limitaciones de un plantel afectado por las bajas. "Tenemos un plantel corto, incluso cuando están todos disponibles", admitió, poniendo como ejemplo el desgaste de jugadores como Edward Bello, recién llegado de su participación con la selección de Venezuela.

También destacó la participación de los debutantes que tuvo la UC este sábado: "Hacia el final del partido, ellos nos quitaron la pelota, y eso es algo que debemos seguir corrigiendo. Sin embargo, teniendo en cuenta la formación que presentamos hoy y la participación de los jóvenes, estoy muy contento y conforme", comentó.

"Esto les da seguridad y confianza. Hoy ganamos dos jugadores para lo que resta del torneo. Si los chicos se convencen y se esfuerzan como lo hicieron hoy, habremos ganado dos futbolistas importantes", sentenció.