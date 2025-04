Daniel González y polémico partido con Limache: Me pareció un buen arbitraje

En Universidad Católica salieron al paso de los cuestionamientos arbitrales de Deportes Limache luego del polémico triunfo por 2-1 el sábado pasado en el Estadio Sausalito, y fue el defensor Daniel González quien repasó lo ocurrido en Viña del aMar.

"Primero lo que reclama Limache lo tendrían que ver ellos. Por lo menos yo y nosotros nos preocupamos de lo que pasa acá y lo que podemos reclamar", dijo el formado en Santiago Wanderers.

Sobre el polémico penal cobrado a favor del equipo estudiantil sobre el final del primer tiempo aseguró que "en la cancha igual se interpreta por diferentes ángulos. Yo lo veo de atrás que era penal porque estoy de atrás de la jugada. Pero a mí me pareció un buen arbitraje".

"Por lo menos yo no he visto nada de los reclamos. El partido con Limache ya pasó y ahora nosotros nos enfocamos en Everton. Más allá de eso, se respeta. Si el equipo contrario reclama o no, lo tendrían que ver ellos", expresó.

"Sabemos que todos los partidos son difíciles. Limache es un rival duro, pero supimos sacarlo adelante y nos tocó hacerlo en los minutos finales. Siento que no dejamos de proponer el juego e ir a buscar el resultado, independientemente de que ellos estaban arriba en el marcador. Eso es positivo porque ahí demostramos las ganas que tiene este equipo. La idea de nosotros y de todo el club es pelear arriba y salir campeón. Son tres puntos que nos vienen muy bien", añadió.

Por último, González anticipó el duelo ante Everton: "También es un rival duro, lo enfrentamos en Copa Chile. Tenemos que ir a buscar los tres puntos y trabajar para eso. Estamos entrenando duro para el viernes afrontarlo de la mejor manera y con nuestra gente", comentó.