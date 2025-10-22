Eduard Bello avisa a la U: Saldremos a ganarles y a pasarles por encima

El delantero de Universidad Católica Eduard Bello hizo la previa del partido que el elenco cruzado afrontará este domingo ante Universidad de Chile en el primer clásico a disputarse en el Claro Arena y avisó que se trata de una final por lo que saldrá con todo a ganar y "a pasarle por encima" a los azules.

"Es una final, totalmente. Tiene todos los condimentos, es un clásico y nuestro primer clásico en el Claro Arena. Nos jugamos contra un rival directo la posibilidad de ese Chile 2, así que de seguro va a ser un partido de mucha expectativa. La gente va a estar pendiente de ese partido", dijo el venezolano a TNT Sports.

"Tomarlo con la mayor tranquilidad. Por ahí estos partidos no necesitan tanta preparación, porque la motivación juega un papel importante. Sales a la cancha y das esa milla extra porque el ambiente está dado para que uno deje todo", añadió.

"La U es uno de los rivales que juega muy bien, la está peleando en Copa Sudamericana, así que los respetamos, pero vamos a salir a ganarles y pasarles por encima", cerró.

Recordar que con Coquimbo escapado con 59 puntos, la UC marcha con 45, seguido de O'Higgins (44), Audax Italiano (43) y Universidad de Chile (42 y un partido pendiente).