Eduard Bello avisa a la U: Saldremos a ganarles y a pasarles por encima
El venezolano se refirió al clásico universitario, el primero a disputarse en el Claro Arena.
El delantero de Universidad Católica Eduard Bello hizo la previa del partido que el elenco cruzado afrontará este domingo ante Universidad de Chile en el primer clásico a disputarse en el Claro Arena y avisó que se trata de una final por lo que saldrá con todo a ganar y "a pasarle por encima" a los azules.
"Es una final, totalmente. Tiene todos los condimentos, es un clásico y nuestro primer clásico en el Claro Arena. Nos jugamos contra un rival directo la posibilidad de ese Chile 2, así que de seguro va a ser un partido de mucha expectativa. La gente va a estar pendiente de ese partido", dijo el venezolano a TNT Sports.
"Tomarlo con la mayor tranquilidad. Por ahí estos partidos no necesitan tanta preparación, porque la motivación juega un papel importante. Sales a la cancha y das esa milla extra porque el ambiente está dado para que uno deje todo", añadió.
"La U es uno de los rivales que juega muy bien, la está peleando en Copa Sudamericana, así que los respetamos, pero vamos a salir a ganarles y pasarles por encima", cerró.
Recordar que con Coquimbo escapado con 59 puntos, la UC marcha con 45, seguido de O'Higgins (44), Audax Italiano (43) y Universidad de Chile (42 y un partido pendiente).
