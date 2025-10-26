Eduard Bello: Más allá del jugador menos, siempre dimos algo más

El delantero venezolano de Universidad Católica Eduard Bello comentó el triunfo del elenco cruzado en el clásico universitario y aseguró que más allá de la expulsión, se notó el ímpetu del equipo, sobre todo gracias al ambiente generado por los hinchas en el Claro Arena.

"Sabíamos que era un partido vital con un rival directo y además era un clásico y más allá del jugador menos, siempre dimos algo más. El espectáculo con la gente te lleva a dejar todo en la cancha y nos hicimos sentir más allá de que quedamos jugando con uno menos y pudimos quedarnos con el triunfo", dijo a TNT Sports.

"Es una maravillosa racha. Es una locura lo que venimos haciendo, y ahora lo más importante es O'Higgins, que también es un rival directo", añadió en relación al próximo duelo del cuadro cruzado.

En esa misma línea, el delantero caribeño expresó que "hay un buen ambiente, más allá de quien juegue, se nota que todos queremos estar, y por ahí el profe nos sacó el mayor potencial individual y eso se ve reflejado en los resultados".