El 11 de la UC para el clásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental
Este sábado a las 15:00 horas, Universidad Católica se medirá ante Colo Colo en el Estadio Monumental por la fecha 20 de la Liga de Primera. Esta será la probable formación que usará el técnico Daniel Garnero ante los "albos".
