El emotivo reencuentro de Patricio Toledo y Gerardo Reinoso: Parte de mi vida se la debo a él

A propósito del clásico universitario que se jugó en el Claro Arena, Patricio Toledo y Gerardo Reinoso tuvieron un cariñoso reencuentro a casi un mes del infarto que sufrió el exarquero en ese mismo estadio, que recibió el rápido auxilio de "La Vieja" en un partido de exhibición.

"Yo solo tengo palabras de agradecimiento. Mi familia y yo sabemos que los rezos y buena vibra hicieron que yo volviera, y que tuviera esta oportunidad nuevamente. Estaré eternamente agradecido, independiente de la camiseta, con la gente del fútbol", señaló Toledo a TNT Sports.

El otrora guardameta contó que está "dando pasitos en mi recuperación" para volver a trabajar y retomar el funcionamiento normal de su vida, aunque con chequeos médicos.

Además, Toledo mantuvo el humor respondiendo anteriores bromas de Reinoso para alivianar la carga tras resolverse la emergencia que preocupó al fútbol chileno: "'La Vieja', primero que nada, no me avisó. Acoso sexual. Después en una entrevista quiere que le pida pololeo, ahí tenemos una conversación que hacer".

Retomando la seriedad, Toledo remarcó que "Parte de mi vida se la debo a él, a Cristian Alvarez, a Rodrigo Valenzuela, a los kinesiólogos de Católica que llegaron muy rápido a atenderme. Eso hizo que lo mío fuera más fácil para los doctores".

Luego vino el abrazo entre ambos en el túnel del estadio, en un emotivo saludo que incluyó a la esposa de Toledo y al que también se sumó Nelson Parraguez, también exjugador de Universidad Católica.

Al respecto, Reinoso también habló con la señal televisiva: "Fue muy emotivo, porque el abrazo fue del alma. Nos debíamos eso. Verlo bien nos pone muy contentos a todos".

"Podemos bromear todavía, tenemos 'Pato para rato'. Nos basamos mucho en las tallas, pero contento por verlo bien", complementó Reinoso.

Además del abrazo entre ambos, Patricio Toledo también recibió un homenaje oficial de la UC en la cancha, con una camiseta enmarcada y la ovación de los hinchas.