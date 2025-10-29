Síguenos:
Expresidente Mauricio Macri visitó el Claro Arena

Durante la jornada de este miércoles, el expresidente argentino e histórico extimonel de Boca Juniors, Mauricio Macri, visitó las instalaciones del Claro Arena junto al presidente de los "Cruzados", Juan Tagle. La actividad se realizó en el marco de una actividad organizada por de uno de los auspiciadores del elenco de la franja.

