Fernando Zampedri: Ojalá podamos ganarle a Colo Colo para reforzar el trabajo del técnico

El delantero y capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, hizo la previa del duelo de este domingo ante Colo Colo, y aseguró que tiene la confianza de marcarle nuevamente a los albos y de sumar un triunfo, sobre todo para reforzar el trabajo del flamante técnico cruzado, Daniel Garnero.

"Soy un enamorado del gol. A Colo Colo ya le he convertido, de hecho creo que al único equipo que no le anoté fue a Magallanes, y ojalá me toque marcar. Y ojalá podamos quedarnos con los tres puntos para darle continuidad al trabajo del entrenador y que su trabajo se vea reflejado en la cancha", dijo en una conferencia de prensa conjunto con Esteban Pavez.

"Es importante el triunfo para darle confianza al entrenador nuevo. Y después para descontarle puntos a los de arriba y estar entre los tres primeros, porque el primer objetivo es meterse en torneos internacionales, ojalá en Copa Libertadores y después eso te abre la oportunidad para luchar por el torneo", expresó.

"Hoy estamos lejos, lo sabemos, nos está costando hace algunos años estar más arriba por lo que primero es apuntar a una clasificación internacional", añadió.

Respecto a la llegada de Daniel Garnero a la banca cruzada, Zampedri expresó que "lleva tiempo, trabajo, y en ese tiempo y trabajo están los partidos que dan confianza al trabajo y por eso dije que era importante un triunfo, más aún por el rival, porque es un gran equipo con grandes jugadores. Este partido nos pondrá en un lugar que nos marcará en qué lugar estamos".

"Venimos de una racha no tan positiva, y ojalá eso cambie. Para que se refuerce la confianza en el trabajo y en la idea del entrenador", sentenció.