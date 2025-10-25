Fernando Zampedri salió elegido como vocal de mesa en las elecciones de noviembre

Luego de nacionalizarse a principios de año, el delantero Fernando Zampedri tendrá su primer deber cívico como chileno tras ser designado por el Servicio Electoral (Servel) como vocal de mesa para las elecciones presidenciales y parlamentarias que se realizarán el 15 y 16 de noviembre.

El "Toro" deberá presentarse en el Liceo Bicentenario Santa María, de Las Condes, comuna donde está inscrito para votar y será uno de los encargados de velar por el buen desarrollo del proceso electoral.

En lo deportivo, la noticia no generó preocupación en Universidad Católica, ya que el calendario para la Liga de Primera no contempla partidos durante aquel fin de semana. Por lo tanto, el capitán de la franja podrá cumplir tranquilamente con su labor ciudadana.

Si es que Zampedri no se llega a presentar, el goleador podría enfrentar multas entre 2 y 8 UTM (aproximadamente $137.000 a $549.000). Toda ausencia requiere una justificación válida ante la Junta Electoral dentro de los tres días posteriores a la notificación.