Fernando Zampedri valoró su gol en el Claro Arena: Esperé este momento tres años

Fernando Zampedri sumó un hito más a su carrera vistiendo la camiseta de Universidad Católica tras anotar el primer gol en la inauguración del Claro Arena, aprovechó de comentar como se vivió la jornada en el partido frente a Unión Española.

"Yo siento que me desgarré. Cuando piqué, me pegó el pinchazo en el isquio y la pierna me quedó en el aire. Intenté seguir, pero me molestaba mucho. Igual estaba convencido de que tenía que hacer el gol", relató a TNT Sports.

El goleador también mencionó: "Aunque estuviera desgarrado, seguí igual y lo hice. Es un sueño cumplido. Me asusté porque nunca me había pasado de esa manera, pero es parte del fútbol y ahora toca recuperarse".

Más tarde, en conferencia de prensa, profundizó en lo que sintió dentro de la cancha: "Para mí estoy desgarrado, no es difícil darse cuenta. Gary (Medel) me dijo que 'si no estaba bien, me necesitaban para lo que viene'. Y tuve que decidir si cagaba a mi compañero o seguía".

"Como se dice en la jerga, puse 'los huevos arriba de la mesa' y seguí jugando. Esperé este momento tres años y lo iba a aprovechar. Estoy orgulloso de lo que hice hoy, va a quedar en la historia", expresó con emoción frente a los medios.

Finalmente, Zampedri se dio un espacio para destacar la inauguración: "Se vivió una fiesta increíble. La gente estuvo muy cerca de nosotros. Yo me saco el sombrero por esta dirigencia, entregar un estadio así no es fácil. Quizás sufrimos por no poder reforzarnos, pero tenemos un plantel competitivo y vamos a luchar hasta el final con lo que tenemos".