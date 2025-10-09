Garnero apuntó a falencias de la UC tras vencer a Ñublense: Nos confundió el tener un jugador de más

Universidad Católica continúa firme en su repunte dentro de la Liga de Primera, por lo que tras vencer a Ñublense en el Claro Arena fue el técnico Daniel Garnero quien se encargó de reconocer las falencias en el duelo pendiente por la fecha 19 del torneo.

"Estoy tranquilo y contento porque ganamos, eso es primordial. Lo que sí, nos confundió el tener un jugador de más. Todos pensábamos que teníamos que hacer menos esfuerzos y no coordinamos bien las presiones, le dimos la pelota al rival", explicó el entrenador.

Seguido a eso, el técnico argentino enfatizó: "El ritmo te lo da la competencia, pero lo errático no tiene que ver con eso. No estuvimos precisos y eso no es bueno, porque dejamos el partido abierto. Si hubiésemos presionado más ordenados y con más decisión, hubiésemos sacado más ventaja".

Finalmente, Garnero apuntó: "Este partido era muy importante ganarlo para mantener grandes aspiraciones en la recta final. Si estamos bien, vamos a poder competir y sacar los resultados que buscamos".