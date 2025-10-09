Garnero apuntó a falencias de la UC tras vencer a Ñublense: Nos confundió el tener un jugador de más
El técnico fue autocrítico por el ajustado resultado en el Claro Arena.
Universidad Católica continúa firme en su repunte dentro de la Liga de Primera, por lo que tras vencer a Ñublense en el Claro Arena fue el técnico Daniel Garnero quien se encargó de reconocer las falencias en el duelo pendiente por la fecha 19 del torneo.
"Estoy tranquilo y contento porque ganamos, eso es primordial. Lo que sí, nos confundió el tener un jugador de más. Todos pensábamos que teníamos que hacer menos esfuerzos y no coordinamos bien las presiones, le dimos la pelota al rival", explicó el entrenador.
Seguido a eso, el técnico argentino enfatizó: "El ritmo te lo da la competencia, pero lo errático no tiene que ver con eso. No estuvimos precisos y eso no es bueno, porque dejamos el partido abierto. Si hubiésemos presionado más ordenados y con más decisión, hubiésemos sacado más ventaja".
Finalmente, Garnero apuntó: "Este partido era muy importante ganarlo para mantener grandes aspiraciones en la recta final. Si estamos bien, vamos a poder competir y sacar los resultados que buscamos".