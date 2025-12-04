Garnero en miras al 2026: Obviamente vamos a necesitar un plantel mucho más amplio

Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, palpitó el último partido de la Liga de Primera ante Unión La Calera, con miras a una próxima temporada que está a solo un punto de incluir la participación en Copa Libertadores y la exigencia de plantel correspondiente.

"Este plantel tuvo una reacción muy buena. Al club hace un tiempo que le está costando estar en torneos internacionales, tener una chance directa de Libertadores es muy bueno. Estamos en una ocasión inmejorable y nos estamos preparando, con muchas ganas de abrochar el objetivo. Las cosas se fueron dando", expresó en conferencia de prensa.

"Lo más importante para nosotros es el sábado (6 de noviembre, 18:00 horas). No nos podemos desenfocar. Si se dan las cosas como las queremos nosotros, obviamente vamos a necesitar un plantel mucho más amplio. Este era corto para un solo torneo. Si tenemos la posibilidad de competir a nivel internacional, en el torneo más importante del continente, vamos a necesitar no solo calidad; la cantidad ya se necesitaba", agregó en miras al mercado de pases.

"Ya vamos a ver eso. No es poner el cassette, pero estamos muy enfocados en el objetivo", remarcó sobre el partido contra los "cementeros", donde un empate le bastará a los "cruzados".

"Muy contentos por esta realidad. Siempre que te propones cosas, llegar al último partido jugando de local y dependiendo de ti es muy bueno. Si nos decían eso apenas llegábamos, firmaba, porque estaba muy difícil", indicó sobre la expectante posición en la tabla.

El DT también celebró que podrá contar con Fernando Zampedri en el último partido: "Goleador del campeonato, goleador de nuestro equipo, un profesional muy respetado entre sus pares... Importantísimo. Estaba muy seguro de que podía pasar esto, pero también estaba la incertidumbre. Que haya sido absuelto y pueda jugar es muy importante para nosotros".

Finalmente, repasó el estado del lesionado Cristián Cuevas. "Cimbi está muy bien, estamos muy contentos de cómo va progresando, pero los tiempos están muy apretados. Está bien, pero no está con ritmo de competencia y si hace un esfuerzo nadie me asegura que le pueda traer un problema mayor", dijo.