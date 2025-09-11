Garnero: Es una contradicción que obliguen a jugar con juveniles y después no poder usarlos

En la antesala de la fecha 23 de la Liga de Primera, Daniel Garnero anticipó la visita de Universidad Católica ante Deportes Limache en Quillota, repasando lo diezmado que quedó el plantel que dirige tras algunas lesiones y la convocatoria de cuatro jugadores a La Roja sub 20.

"No se intentó (pedir el regreso de los nominados) porque las reglas estaban claras y no iban a poder venir solo para este partido. Es una contradicción que te obliguen a jugar con juveniles, porque se van haciendo importantes y después no los puedes usar", argumentó el técnico argentino.

Seguido a esto, añadió: "Ahí está el inconveniente organizativo. Muchos de nuestros juveniles llegaron al primer equipo los últimos partidos por una cuestión de necesidad y también porque se ganaron el lugar. Hoy no tenemos ninguno".

"A nosotros nos sacaron cuatro futbolistas que veníamos utilizando y encima se suman algunas lesiones o suspensiones. Entonces, terminamos con un plantel mucho más corto. Incluso en la semana entrenando éramos pocos", sostuvo Garnero.

Respecto al duelo frente a Limache de este sábado, expuso: "Este partido es de una trascendencia importante porque venimos de una muy buena racha y porque hay un receso posterior. Terminar más arriba posible este primer tramo del torneo nos va a venir muy bien".

Finalmente, Garnero comentó: "Obviamente que habrá juveniles porque necesitamos conformar 18 futbolistas y hay muchas bajas. Gary (Medel) fue evolucionando bien porque tuvo más tiempo de descanso. Él está con muchas ganas, pero tampoco queremos arriesgar. En el entrenamiento de este jueves lo determinaremos".

Entre los nominados de Universidad Católica para los amistosos previos al Mundial sub 20 se encuentran el portero Martín Contreras, el defensor Sebastián Arancibia y los atacantes Diego Corral junto a Juan Francisco Rossel