Garnero: Mi objetivo inmediato es dar una identidad de juego al equipo

El entrenador de Universidad Católica, Daniel Garnero, vivió este martes su presentación oficial en San Carlos de Apoquindo y apuntó a su objetivo inmediato, que es dar una identidad al equipo "cruzado".

"Conocer el club me ayudó muchísimo a elegir y no lo tomo como una revancha. Es diferente, vine como jugador y hoy soy entrenador, pero sí estoy muy ilusionado, sabiendo como es el club, de lograr objetivos importantes. Es un club acostumbrado a ese tipo de cosas", dijo el exvolante del cuadro estudiantil.

"Mi objetivo inmediato es que el equipo logre un funcionamiento. Eso lleva un tiempo. Tenemos poco para el primer partido, después tendremos un poco más para acomodarnos mejor, pero estoy analizando más interna que externamente. El análisis que hago es pura y exclusivamente del equipo", sostuvo.

En esa línea explicó que "la idea futbolística que tengo es de toda la vida, no es que porque me fui a Paraguay busqué una cosa y vengo acá. Creo que es un juego, si te pones de acuerdo sacas ventaja. La idea es tener posesión de balón, me gustan los equipos que controlan el juego y que son agresivos ofensivamente, ordenados defensivamente".

"Mi objetivo inmediato es darle una identidad de juego al equipo. Si logramos eso, vamos a obtener resultados, y en el fútbol se puede lograr cualquier cosa. Hoy no arrancamos de cero, pero si haces las cosas bien, se cambia el estado de ánimo, se logran objetivos cortos, se pueden hilvanar dos o tres triunfos consecutivos, después veremos para qué estamos. Hoy mi idea es que el equipo funcione", valoró.

También manifestó que "Sudamérica necesita jugadores jóvenes, es exportadora. En el último equipo que estuve en Paraguay salieron tres jugadores que vendieron a Europa, por casi 20 millones de dólares, Julio Enciso, Diego Gómez y Enzo González".

Sobre la renovación de San Carlos de Apoquindo, Garnero dijo que "fue muy importante. Católica como la mayoría de los equipos que se hacen fuertes de local son los que pelean torneos. Católica históricamente es así, tener un nuevo estadio y lograr eso es algo que motiva".

Igualmente se refirió a los futbolistas experimentados del plantel precordillerano: "De donde venimos teníamos cuatro jugadores que superaban los 40 años. No tenemos inconveniente, yo no miro la edad para saber quién juega o no, todo es en el campo de juego".

En su presentación, Juan Tagle destacó que "traer un técnico de la categoría de Daniel es un motivo de mucho orgullo, estamos contentos por lograr este acuerdo. En el pasado también lo tuvimos en nuestro radar".

José María Buljubasich, gerente deportivo, valoró que "una parte importante y todo lo que uno evalúa son las ganas, lo que uno siente con el deseo que quieren venir y eso se vio muy marcado en este corto proceso. Desde ese lugar le agradezco a Daniel sus ganas de venir".