Garnero palpitó el clásico con la U: No tenemos ventajas, es un partido muy difícil

El director técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero habló con los medios en la antesala del duelo ante Universidad de Chile y se refirió al nivel del elenco Cruzado y la preparación del compromiso.

En relación con el partido y lo que significa en la lucha en la parte alta de la tabla, Garnero indicó que: "Los clásicos son especiales, pero mucho más para la gente, para el protagonista son tres puntos muy importantes que hay que lograr. Hoy nosotros estamos compitiendo con la U por el Chile 2 y yo le doy más importancia a la trascendencia deportiva".

Al ser consultado por una posible ventaja sobre los azules por el apretado calendario de los dirigidos por Gustavo Alvarez, el estratega de la UC sostuvo que "no tenemos ventajas, es un partido muy difícil. A mí me encantaría estar en el lugar que están ellos. Los torneos internacionales son así, juegas cada tres días. Es complicado, juegas contra rivales muy difíciles, estar en esa instancia es muy meritorio para la U".

Asimismo, se refirió al gran momento y los buenos resultados del elenco precordillerano bajo su mandato. "Ganamos los últimos seis partidos. Así que nos agarra en un momento espectacular. Vamos a enfrentar a un equipo muy difícil, pero nosotros lo agarramos en un muy buen momento y espero que las cosas como queremos. Tenemos que estar bien y convencidos".

"Creo que individualmente estamos siendo mejores y eso ayuda a lo colectivo. Hay movimientos que los entrenamos si nos costaban y en el último partido empezaron a fluir naturalmente. Nosotros nos basamos en un rendimiento colectivo, pero confiamos y depositamos todo en los recursos individuales también", concluyó el DT de la "franja".

El duelo entre la UC y la U está pactado para el domingo 26 de octubre a las 12:30 horas (15:30 GMT) y todos los detalles estarán en la transmisión de Cooperativa Deportes y en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.