Garnero tras vencer a la U: El equipo reaccionó bien, en ningún momento pasamos zozobras

Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica repasó el valioso triunfo en el clásico ante Universidad de Chile, con loas a sus jugadores por la fortaleza de sus dirigidos para obtener los tres puntos, aplicando lo esencial para triunfar.

"Era un partido difícil, se nos complicó aún más y hubo una reacción anímica, una personalidad para jugar que me agrada un montón; algo que todo equipo tiene que tener. Hicimos un partido donde quizás peleamos más de lo que jugamos, pero el partido ameritaba eso y lo hicimos muy bien", dijo en conferencia de prensa.

"Estamos muy contentos por el resultado, jugamos contra un rival muy bueno, que está en un gran momento. Sabíamos que iba a ser difícil y con un jugador menos con la importancia de Gary (Medel), más complicado", expresó.

El DT resaltó que "el equipo reaccionó muy bien. En ningún momento pasamos zozobras. Sí perdimos la pelota, pero el equipo rival no nos generó situaciones claras. Nosotros sí, hicimos el gol y tuvimos dos o tres claras".

"Hubo un tramo que nos quedamos con uno menos, pero en el final la gente hizo que juguemos 11 contra 11. Se sintió mucho esa localía, y ojalá la sigamos valorando con resultados", agregó sobre el apoyo de un Claro Arena a pleno con fanáticos "cruzados".

Respecto a la gran racha de siete triunfos al hilo, destacó que luego de tomar al equipo en julio "nosotros le apuntamos rápido a tener una idea clara; a que individualmente el futbolista se siente más cómodo y seguro, con una idea colectiva sencilla y clara. De a poquito lo fuimos logrando y en los últimos partidos lo estamos ratificando.

"Nos gusta atacar y tenemos un equipo para eso. Cuando recuperábamos la pelota, aunque costaba, encontrábamos espacios. Aprovechamos los espacios. Las más claras fueron nuestras, y con un jugador menos", analizó.

"Encontramos una personalidad muy buena y que en estos últimos cinco partidos la vamos a necesitar un montón", expuso.

Los "cruzados" en la próxima fecha enfrentarán a O'Higgins, su perseguidor en la carrera por el "Chile 2" a Copa Libertadores, el sábado 1 de noviembre a las 20:30 horas.