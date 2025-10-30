Garnero y las bajas en la UC: "Lamentablemente, seguimos con esa costumbre de no repetir equipos"

En la previa del duelo entre Universidad Católica y O'Higgins, el estratega de la UC, Daniel Garnero se refirió a los desafíos que enfrenta con jugadores expulsados y suspendidos para un partido fundamental por el cupo de Chile 2 a Copa Libertadores.

En relación con las suspensiones de Gary Medel y Fernando Zampedri, además de la lesión de Cristián Cuevas, Garnero lamentó la situación.

"Lamentablemente, seguimos con esa costumbre de no repetir equipos por distintos motivos y en este caso tenemos bajas muy importantes en el medio campo y perdemos a nuestro goleador".

Asimismo, se refirió al planteamiento que aplicará para superar a su rival: "Tendremos que realizar un planteo inteligente para poder complementar las ausencias y obviamente siempre nos basamos en el plantel, hay variantes, alternativas, inconvenientes y los que no venían participando tienen que estar listos".

"Un partido inteligente es cuando pones tu virtud en el juego y encuentras falencias del rival y las exprimes al máximo. Yo creo que un planteo inteligente es saber donde y como podemos dañar", añadió.

En cuanto a las aspiraciones del equipo y lo propuesto para la temporada, el DT indicó que "El objetivo es ganar el próximo partido, sabemos que será muy particular porque tenemos bajas importantes. Es muy importante que el equipo no decaiga y tenga la misma intensidad con otros jugadores".

Los "Cruzados" se medirán ante O'Higgins este domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas (20:30 GTM) en paralelo a Coquimbo Unido contra La Calera, ya que si los piratas ganan o el elenco precordillerano pierde, los aurinegros serán campeones de la Liga de Primera.