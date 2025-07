Gary Medel: Trabajamos dos semanas sin descansar, así que bien merecido

Gary Medel, defensa de Universidad Católica, analizó el triunfo ante Colo Colo este domingo en Santa Laura y afirmó que fue "bien merecido", tras haber entrenado sin descanso durante las últimas dos semanas.

"Las sensaciones son muy positivas, estamos muy felices de conseguir estos tres puntos importantes para nosotros, para lo que va del campeonato, estuvimos trabajando dos semanas sin descansar, así que bien merecido, hicimos un buen trabajo", declaró Medel en la zona mixta de Santa Laura.

En la misma línea, el bicampeón de América indicó que "los clásicos con para ganarlos, tuve la oportunidad de hacer un buen partido y manejamos las situaciones más claras del partido. Son merecidos los tres puntos".

Medel también elogió al técnico Daniel Garnero: "Es un entrenador muy simple, con ideas claras y el equipo lo está entendiendo perfectamente, estamos de verdad contentos, le da importancia a todos los jugadores del plantel".

Además, tuvo palabras para Diego Corral, el canterano que anotó el segundo gol ante los albos al final del partido.

"Dieguito es un chico que está creciendo mucho, es muy desequilibrante, esperamos que tenga más oportundiades, para que siga creciendo, nos sirve a nosotros y a la selección", expresó.

Sin embargo, Medel se sumó a las críticas por el estado del terreno de juego en el recinto de Independencia.

"El terreno de juego muy horrible, no se puede jugar un clásico de esa manera, con mucho barro, no podía controlar el balón bien, eso es para los dos equipos, no puede volver a ocurrir", comentó.

Finalmente, lamentó la ausencia de Arturo Vidal en Colo Colo, debido al castigo de dos fechas que tiene.

"Es mi hermano, quería enfrentarlo, lo quiero mucho. Quería darle una patadita", cerró Medel entre risas.

El próximo partido de la UC será el domingo 20 de julio ante Audax Italiano en La Florida, en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera.