Gary Medel y el estreno en el Claro Arena: Debemos hacernos fuertes en nuestra casa

El referente de Universidad Católica Gary Medel charló con los medios en la previa del primer partido del plantel de honor en el Claro Arena, y aseguró que es hora de que el equipo aproveche la inauguración del flamante recinto para hacerse fuerte y lograr el objetivo de clasificar a una copa internacional.

"Venimos con una semana de mucha ilusión por el debut en el Claro Arena y por haber ganado el clásico a Colo Colo, estamos contentos y estamos trabajando bien, así es que esperamos que sea una linda fiesta el sábado", dijo el hoy mediocampista cruzado.

"Estamos muy ilusionados, con el objetivo claro de clasificar a una copa, y por eso ahora debemos hacernos fuerte con nuestra gente y en nuestra casa, y así se logren los objetivo", añadió.

Medel fue consultado respecto al nivel y al alza que ha ido mostrando en lo personal: "Estoy contento por lo que estoy jugando, por lo que le entrego al equipo y al cuerpo técnico. Llegué en enero, venía sin fútbol, con poco ritmo y trabajé con el equipo, pero vino la lesión y ahí baje un poco el nivel. Ahora estoy jugando de contención, he ido de menos a más, y me he sentido bien, con mucha energía", expresó.

Respecto a lo que se viene para el sábado en el duelo ante Unión Española en el primer partido del plantel masculino en el nuevo recinto, Medel comentó que hay una sensación "de mucha felicidad. Viví cosas muy lindas en mi primera etapa y volver ahora me pone contento, espero darle una alegría a los hinchas, ganar algún título con la UC que es un sueño que tengo y ahora tener un estadio a primer nivel me pone muy feliz".